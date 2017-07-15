Кваша и Колодий – бронзовые призеры чемпионата мира

Украинский дуэт Илья Кваша и Олег Колодий стал третьим на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Украинцы сумели пробиться на пьедестал почета в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина.

До последней попытки в финале чемпионата украинцы находились на шестой позиции, однако решающий прыжок, за который Кваша и Колодий получили 96,90 балла, поднял их сразу на три строчки вверх. Украинский тандем в общей сумме набрал 429, 99 пункта, улучшив результат квалификации на 31,08 очка.

На втором месте остановились Сыи Се и Юань Цао из Китая, набравшие 443, 40 балла в шести попытках, а первыми стали россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов с результатом 450, 30 пункта.