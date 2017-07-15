Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кваша и Колодий – бронзовые призеры чемпионата мира

Украинский дуэт занял третье место в прыжках с трехметрового трамплина

  • 15.07.2017 22:46
  • 402 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Украинский дуэт Илья Кваша и Олег Колодий стал третьим на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Украинцы сумели пробиться на пьедестал почета в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина.
 
До последней попытки в финале чемпионата украинцы находились на шестой позиции, однако решающий прыжок, за который Кваша и Колодий получили 96,90 балла, поднял их сразу на три строчки вверх. Украинский тандем в общей сумме набрал 429, 99 пункта, улучшив результат квалификации на 31,08 очка.
 
На втором месте остановились Сыи Се и Юань Цао из Китая, набравшие 443, 40 балла в шести попытках, а первыми стали россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов с результатом 450, 30 пункта.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 15.07.2017 23:37
    0
    непоганий результат-бронзова медаль-а китайці провалили два останніх стрибки(на китайців такий виступ несхожий
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.