Мэттьюс выиграл 14-й этап Тур де Франс, Фрум вернул себе лидерство

А как же остальные почти 30 тысяч на трибунах? Они же хотели посмотреть футбол вживую!

Очередная уверенная победа Шахтёра над Динамо,без помощи судей киевляне не способны побеждать,пор...

та вже не в одні ворота, а гладким.

Лишь бы Ваши сделали выводы перед еврокубками!...

Сепарня ватная, забудьте про Шахтер. Вы не имеете права называться болельщиками этого клуба.

А кто такие лугандонцы, люди которые там живут, остались там или родились? Я вот там родился, сей...

Феррейра стреляет дублем: Шахтер в Одессе выиграл Суперкубок Украины а ще кубок україни і чемпіон...

Фонсека прошлый СК тоже програл

И ты тоже свалишь в рашку, все свалите туда, ущемленные вы наши.