Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мэттьюс выиграл 14-й этап Тур де Франс, Фрум вернул себе лидерство

Британца Фрума преследуют итальянец Ару и француз Барде

  • 15.07.2017 23:06
  • 120 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ASO. Крис Фрум
© ASO. Крис Фрум

Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb победил на 14-м этапе велогонки Гранд-тура «Тур де Франс -2017». 181,5 км дистанции из Бланьяка в Родез Мэттьюс преодолел за 4 часа 21 минуту 56 секунд. Лидерство в общем зачете вернул себе британец Крис Фрум из Sky.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс» 
14-й этап. Бланьяк — Родез. 181,5 км

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 4:21.56. 
2. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) — то же время. 
3. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) — отставание 0,01.

Общий зачет после 14 этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) — 59:52:09. 
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0.18. 
3. Роман Барде (Франция, AG2R) – + 0.23.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.