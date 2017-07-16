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Гребля. Чемпионат Европы. День 3. LIVE

Украинские гребцы поборются за медали десяти видах программы чемпионата Европы

  • 16.07.2017 10:01
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Гребля. Чемпионат Европы. День 3. LIVE

Все финалы будут показаны в прямом эфире болгарского ТВ (10.00-11.30, 13.00-14.15, 15.15-17.00)

Чемпионат Европы. Пловдив. Третий день. 16 июля

Финалы с участием украинских гребцов

Утренняя сессия. 500 м

10.05. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. Мария Повх (8 вода)

10.12. Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины. Олександр Максимчук (9).

11.10. Каноэ-двойка. 500 м. Дмитрий Янчук/ Тарас Мищук (6)

11.23. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Иван Семыкин / Игорь Трунов (7)

Дневная сессия. 200 м

12.46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Финал В. Игорь Трунов.

13.37. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан (7).

13.43. Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова (5).

13.56. Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов (7).

14.09. Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Игорь Трунов / Александр Сенкевич (3).

Дневная сессия. 5000 м

15.52. Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило (12).

16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Виталий Цуркан (12).

Источник — Sport.ua

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