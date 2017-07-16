Все финалы будут показаны в прямом эфире болгарского ТВ (10.00-11.30, 13.00-14.15, 15.15-17.00)
Чемпионат Европы. Пловдив. Третий день. 16 июля
Финалы с участием украинских гребцов
Утренняя сессия. 500 м
10.05. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. Мария Повх (8 вода)
10.12. Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины. Олександр Максимчук (9).
11.10. Каноэ-двойка. 500 м. Дмитрий Янчук/ Тарас Мищук (6)
11.23. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Иван Семыкин / Игорь Трунов (7)
Дневная сессия. 200 м
12.46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Финал В. Игорь Трунов.
13.37. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан (7).
13.43. Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова (5).
13.56. Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов (7).
14.09. Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Игорь Трунов / Александр Сенкевич (3).
Дневная сессия. 5000 м
15.52. Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило (12).
16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Виталий Цуркан (12).
Источник — Sport.ua
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