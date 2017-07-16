Золото Шамотиной, серебро Клипко и бронзовые медали Лонского и Качур

Ребят,я понял вы все можете только в интернете фанатов грязью поливать,а подойти в лицо сказать в...

а была ли она евроцивилизация?После майдана не верю в умственность нашего народа.Это же каким над...

Извини, но цитируемая тобой статья очень субъективна - от неё за километр попахивает "динамо...

То, что нашим фанам еще очень далеко до фанов Германии или Ангилии, факт не обсуждаемый. Но меня ...

А может это кому-то другому надо лечить свою патологическую жажду крови и ненависти ко всему, что...

Ща папишут что ты все придумал. Фаны Копанки просто святые. А в футлолках с Гитлером просто пер...