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Золото Шамотиной, серебро Клипко и бронзовые медали Лонского и Качур

На чемпионате Европы U23 украинские спортсмены пополнили командную копилку четырьмя наградами

  • 16.07.2017 11:32
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uaf.org.ua. Алена Шамотина
© uaf.org.ua. Алена Шамотина
22-летняя украинская легкоатлетка Алена Шамотина выиграла золотую медаль в метании молота на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике до 23 лет, проходящем в польском Бидгоще. Украинка бросила молот на дистанцию в 67,46 м. Эта победа - второй чемпионский титул в карьере Алены. В 2014 году она победила на мировом первенстве U20.
 
Серебряную медаль завоевала Марина Клипко, покорившая в прыжках с шестом высоту в 4,45 м.
 
Две бронзовые награды добыли Виктор Лонский и Яна Качур. Лонский завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту (результат – 2,24 м), а Качур в беге на 200 м заняла третье место, установив личный рекорд – 23,20 с. 
 
Напомним, ранее в польском Бидгоще Наталья Стребкова завоевала серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями, установив национальный рекорд на юниорском уровне.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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