Полтавские каноисты, бронзовые призеры Олимпиады в Рио Дмитрий ЯНЧУК и Тарас МИЩУК стали бронзовыми призерами на дистанции 500 м с результатом 1.38,956. Это третья медаль спортсменов на чемпионатах Европы: в 2015-м они стали чемпионами на дистанции 1000 м и серебряными призерами на «пятисотке».

На нынешнем чемпионате они также стали 6-м на дистанции 1000 метров.

Тренирует спортсменов Николай Мацапура