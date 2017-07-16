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Дмитрий Янчук и Тарас Мищук – бронзовые призеры чемпионата Европы

Сборная Украины завоевала вторую медаль чемпионата Европы в Пловдиве

  • 16.07.2017 12:00
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Дмитрий Янчук и Тарас Мищук – бронзовые призеры чемпионата Европы

Полтавские каноисты, бронзовые призеры Олимпиады в Рио Дмитрий ЯНЧУК и Тарас МИЩУК стали бронзовыми призерами на дистанции 500 м с результатом 1.38,956. Это третья медаль спортсменов на чемпионатах Европы: в 2015-м они стали чемпионами на дистанции 1000 м и серебряными призерами на «пятисотке».

На нынешнем чемпионате они также стали 6-м на дистанции 1000 метров.

Тренирует спортсменов Николай Мацапура

 

Источник — Sport.ua

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