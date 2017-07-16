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Илья КВАША: «Очень рад, что выиграли медаль в Будапеште»

Бронзовый призер ОИ-2008 прокомментировал успешное выступление на чемпионате мира в Венгрии

  • 16.07.2017 12:03
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Getty Images. Илья Кваша и Олег Колодий
© Getty Images. Илья Кваша и Олег Колодий
Илья Кваша, выигравший бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта вместе с Олегом Колодием, прокомментировал успех.
 
«Очень рад, что выиграли медаль. На предыдущем чемпионате мира в Казани мы заняли четвертое место, что всегда немного разочаровывает. 
 
В Будапеште все получилось немного лучше и мы смогли завоевать эту бронзу. Дома всегда выступаем хорошо, поэтому результат в Будапеште показывает, что нам нужно продолжать работать в этом направлении», – сообщил Кваша.
 
Напомним, вчера Илья Кваша и Олег Колодий выиграли в дуэте бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

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