Илья КВАША: «Очень рад, что выиграли медаль в Будапеште»

Илья Кваша, выигравший бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта вместе с Олегом Колодием, прокомментировал успех.

«Очень рад, что выиграли медаль. На предыдущем чемпионате мира в Казани мы заняли четвертое место, что всегда немного разочаровывает.

В Будапеште все получилось немного лучше и мы смогли завоевать эту бронзу. Дома всегда выступаем хорошо, поэтому результат в Будапеште показывает, что нам нужно продолжать работать в этом направлении», – сообщил Кваша.