Илья КВАША: «Очень рад, что выиграли медаль в Будапеште»

Илья Кваша, выигравший бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта вместе с Олегом Колодием, прокомментировал успех.
«Очень рад, что выиграли медаль. На предыдущем чемпионате мира в Казани мы заняли четвертое место, что всегда немного разочаровывает.
В Будапеште все получилось немного лучше и мы смогли завоевать эту бронзу. Дома всегда выступаем хорошо, поэтому результат в Будапеште показывает, что нам нужно продолжать работать в этом направлении», – сообщил Кваша.
Напомним, вчера Илья Кваша и Олег Колодий выиграли в дуэте бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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