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Европейская бронза мужской байдарки

После семилетнего перерыва украинские байдарочники на европейском пьедестале.

  • 16.07.2017 12:17
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Европейская бронза мужской байдарки

Игорь Трунов из Южного и Иван Семыкин из Обухова завоевали «бронзу» на дистанции 500 метров. Они лидировали после половины дистанции, но венгры Бенче Надаш/ Шандор Тотка лучше прошли финишный отрезок. Результат украинцев - 1.28,004. Теперь в активе сборной Украины три награды на нынешнем чемпионате Европы – все бронзовые.

Это первая медаль такого уровня в карьере Игоря Трунова и Ивана Семыкина, который, к тому же, является дебютантом чемпионата Европы.

Готовил экипаж к соревнованиям Николай Кремер. Интересно, что именно он в 2009-м – тогда вместе с Сергеем Сервулей в «байдарке-двойке, 200 м» – завоевал последнюю до сегодняшнего дня европейскую медаль для украинской байдарки.

 

 

Напомним, что сегодня украинские спортсмены также стартуют в финалах на дистанциях 200 и 5000 м.

Все финалы будут показаны в прямом эфире болгарского ТВ (13.00-14.15, 15.15-17.00).

Чемпионат Европы. Пловдив. Третий день. 16 июля

Финалы с участием украинских гребцов

Дневная сессия. 200 м

12.46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Финал В. Игорь Трунов.

13.37. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан (7).

13.43. Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова (5).

13.56. Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов (7).

14.09. Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Игорь Трунов / Александр Сенкевич (3).

Дневная сессия. 5000 м

15.52. Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило (12).

16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Виталий Цуркан (12).

Источник — Sport.ua

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