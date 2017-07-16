Волошина и Яхно выиграли бронзу на ЧМ по водным видам спорта

почитав всех, оставлю и я коммент... 1) поздравляю Шахту - все по делу, если сохранят своих лиде...

Вот они за игру спаливают пиротехники на десятки тысяч грн. и так весь сезон в районе 35 матчей. ...

Поеду сегодня на открытую тренировку Черноморца,много фанатов и кузьмичей будет,уверен всё прйдет...

Что-то мне подсказывает, что ты не знаешь историю Украины, не бамбаса, а своей страны, за которую...