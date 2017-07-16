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Волошина и Яхно выиграли бронзу на ЧМ по водным видам спорта

Копилка украинской команды на чемпионате мира в Будапеште пополнилась очередной наградой

  • 16.07.2017 14:21
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sportarena.com. нна Волошина и Елизавета Яхно
© sportarena.com. нна Волошина и Елизавета Яхно
Украинский дуэт Анна Волошина и Елизавета Яхно стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Будапеште. 
 
Среди 12-ти лучших дуэтов, выступающих сегодня в фынале, украинки демонстрировали свою программу последними. Перед их появлением на первых трех ступенях были россиянки, китаянки и японки.
 
Анна и Елизавета сдвинуть с пьедестала первые два дуэта не смогли, но переиграли японок, которых отодвинули на четвертую строчку.
 
Напомним, ранее украинский дуэт Илья Кваша и Олег Колодий завоевал «бронзу» на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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