Полтавчанка Мария Кичасова и Анастасия Горлова из Львова стали победительницами на дистанции 200 метров - 36,527.
Это первая награда такого ранга для в карьере спортсменок и первая победа женской байдарки с 2004 года. В этом году в активе двойки Кичасова/ Горлова победа на этапе Кубка мира в Сегеде, также на дистанции 200 м
Готовил спортсменок к соревнованиям Алексей Семыкин.
По итогам соревнований на дистанциях 200, 500 и 1000 м в копилке сборной Украины 4 медали – 1 золотая и 3 бронзовые.
В 15.20 начнется соревнования на дистанции 5000 м, где выступят каноист Эдуард Шеметило и байдарочник Виталий Цуркан.
Автор — Влад Ефимов, Sport.ua
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