Полтавчанка Мария Кичасова и Анастасия Горлова из Львова стали победительницами на дистанции 200 метров - 36,527.

Это первая награда такого ранга для в карьере спортсменок и первая победа женской байдарки с 2004 года. В этом году в активе двойки Кичасова/ Горлова победа на этапе Кубка мира в Сегеде, также на дистанции 200 м

Готовил спортсменок к соревнованиям Алексей Семыкин.

По итогам соревнований на дистанциях 200, 500 и 1000 м в копилке сборной Украины 4 медали – 1 золотая и 3 бронзовые.

В 15.20 начнется соревнования на дистанции 5000 м, где выступят каноист Эдуард Шеметило и байдарочник Виталий Цуркан.