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Стартовый матч в Лиге чемпионов Мотор сыграет против российского клуба

В первом матче группового раунда запорожский клуб сыграет с «Чеховскими медведями»

  • 16.07.2017 15:12
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hiveminer.com
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Стал известен календарь запорожского «Мотора» в Лиге чемпионов. Стартовый матч клуб сыграет с «Чеховскими медведями» в сентябре. Все матчи группового этапа пройдут в нынешнем календарном году. В предыдущие два сезона календарь разбивался на матчи после Нового года, когда оставалось сыграть два тура в 2016-м и один тур в 2017-м.

Источник — Facebook.com

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