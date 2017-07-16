Сергій Ємельянов та Наталія Лагутенко – чемпіони Європи

Українські веслувальники Сергій ЄМЕЛЬЯНОВ (клас КL3) та Наталія ЛАГУТЕНКО (клас VL2) стали переможцями чемпіонату Європи з параканое, який проходив в Пловдиві 15-16 липня.
В класі КL2 срібну нагороду завоював Микола СИНЮК. Всього в змаганнях брали участь 6 українських веслувальників.
Источник — Федерация каноэ Украины
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