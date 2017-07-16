Сергей Емельянов и Наталья Лагутенко – чемпионы Европы по параканоэ

На чемпионате Европы, проходившем в Пловдиве 15-16 июля, паралимпийский чемпион Сергей Емельянов (на фото) стал победителем в классе КL3, а серебряный призер Паралимпийских игр Наталья Лагутенко в классе VL2. В классе КL2 серебряную награду завоевал Николай Синюк. Всего в соревнованиях принимали участие 6 украинских гребцов.
Чемпионат Европы-2017 по параканоэ (дистанция 200 м)
Результаты украинских гребцов
15 июля
KL2. Мужчины. Предварительный заезд. 4. Владимир Вельгун (7 вода) - 46,564, полуфинал.
KL2. Мужчины. Предварительный заезд. 1. Николай Синюк (3) - 43,072, финал
KL3. Мужчины. Предварительный заезд. 5. Владислав Епифанов (7) - 46,268, полуфинал
KL3. Мужчины. Предварительный заезд. 1. Сергей Емельянов (5) - 39,572, финал
KL1. Женщины. Финал. 5. Марина Мажула (7) - 1.02,556.
KL2. Женщины. Финал. 4. Наталья ЛАГУТЕНКО (7) - 58,556.
KL2. Мужчины. Полуфинал. 1. Владимир ВЕЛЬГУН (4) - 48,332, финал.
KL3. Мужчины. Полуфинал. 6. Владислав ЕПИФАНОВ (7) - 47,996, финал В.
VL2. Женщины. Финал. 1. Наталья ЛАГУТЕНКО (6) - 1.05,580.
VL2. Мужчины. Финал. 5. Владимир ВЕЛЬГУН (2) - 59,072.
16 июля
KL2. Мужчины. Финал А. 2. Николай СИНЮК (4) - 42,180. 7. Владимир ВЕЛЬГУН (8) - 46,468.
KL3. Мужчины. Финал В. 6 (15) Владислав ЕПИФАНОВ (2) - 44,788.
KL3. Мужчины. Финал А. 1. Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ (4) - 38,100.
Классы параканоэ
Два основных типа лодок параканоэ - байдарки (K) и полинезийское каноэ с аутригером (V), то есть балансиром.
KL1 / VL1: Спортсмены с очень ограниченной функцией туловища и отсутствием функций ног, им необходимо использование специального сиденья с высокой спинкой.
KL2 / VL2: Спортсмены с частичной функцией туловища и ног, способны сидеть в байдарке, но могут использовать специальные сидения.
KL3 / VL3: Спортсмены с хорошей функцией туловища и частичной функцией ног, способные сидеть, наклоняясь вперед во время гребли и имеют возможность использовать во время гребли хотя бы одну ногу/ протез.
Источник — Sport.ua
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