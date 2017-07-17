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Андрій Проценко переміг на етапі Діамантової ліги у Рабаті

Українький стрибун у висоту з третьої спроби подолав 2,29 м

  • 17.07.2017 07:26
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uaf.org.ua. Андрей Проценко
© uaf.org.ua. Андрей Проценко

Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги» у Рабаті. Столиця Марокко приймала змагання 16 липня.

У секторі для стрибків у висоту Проценко з третьої спроби подолав 2,29 м і залишив позаду і британця Роббі Грабарза, й італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі переможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте її підкорити не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав.

Ольга Земляк пробігла 400 метрів за 51,94 с і стала восьмою. Поза конкуренцією була Шон Міллер-Уібо з Багам (49,80 с – рекорд змагань).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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