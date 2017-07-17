Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги» у Рабаті. Столиця Марокко приймала змагання 16 липня.



У секторі для стрибків у висоту Проценко з третьої спроби подолав 2,29 м і залишив позаду і британця Роббі Грабарза, й італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі переможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте її підкорити не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав.

Ольга Земляк пробігла 400 метрів за 51,94 с і стала восьмою. Поза конкуренцією була Шон Міллер-Уібо з Багам (49,80 с – рекорд змагань).