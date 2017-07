Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места в прыжках в высоту на чемпионата Европы U-23 в польском Быдгоще.

Левченко с первой попытки показала результат 1.96 м и установила свой лучший результат в карьере, а также лучший результат среди европейских легкоатлеток в нынешнем сезоне. Ранее ей не удавалось прыгнуть выше 1.95 метра.

Ирина Геращенко остановилась на отметке 1.92 метра, что принесло ей серебряную медаль.

Еще одна украинка Лилия Клинцова заняла шестое место (1.84 м).

Only 19, Ukraine's Yuliya Levchenko goes clear at a lifetime best of 1.96m in the high jump. #Bydgoszcz2017 pic.twitter.com/BB81VZUTxQ