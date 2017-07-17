Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юлия Левченко выиграла молодежный чемпионат Европы

Ирина Геращенко заняла второе место

  • 17.07.2017 08:11
  • 197 просмотров
  • 0 комментария
Метки
instagram.com/levchenkou. Ирина Геращенко (слева) и Юлия Левченко (по центру)
© instagram.com/levchenkou. Ирина Геращенко (слева) и Юлия Левченко (по центру)

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места в прыжках в высоту на чемпионата Европы U-23 в польском Быдгоще.

Левченко с первой попытки показала результат 1.96 м и установила свой лучший результат в карьере, а также лучший результат среди европейских легкоатлеток в нынешнем сезоне. Ранее ей не удавалось прыгнуть выше 1.95 метра.

Ирина Геращенко остановилась на отметке 1.92 метра, что принесло ей серебряную медаль.

Еще одна украинка Лилия Клинцова заняла шестое место (1.84 м).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.