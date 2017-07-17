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Виступи українських легкоатлетів у Падуї і Мінську

Вікторія Ткачук виграла змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами

  • 17.07.2017 14:01
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ФЛАУ. Виктория Ткачук
© ФЛАУ. Виктория Ткачук
16 липня Падуя приймала міжнародні легкоатлетичні змагання. Участь у них взяли й українці.
 
Наталія Прищепа була четвертою з бігу на 800 метрів (2.02,04 хв). Анна Плотіцина посіла таку ж сходинку на дистанції 100 метрів з бар’єрами (13,08 с). Сергій Смелик фінішував другим у забігу В на дистанції 100 метрів (10,55 с). Тамар Твердоступ у ролі пейсмейкера привела до перемоги з бігу на 1500 метрів британку Лору Мюір (4.05,01 хв).
 
Сергій Никифоров був п’ятим зі стрибків у довжину (7,87 м). У секторі для стрибків у висоту п’ятою стала Оксана Окунєва (1,88 м), а Юлія Чумаченко посіла дев’яте місце (1,80 м).
 
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14 липня, на турнірі у Мінську, Вікторія Ткачук виграла змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами (56,07 с).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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