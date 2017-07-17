Юрий Кузубов занял 3 место на 37-м Open Villa de Benasque

Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов занял 3-е место на XXXVII Open Villa de Benasque. Кузубов набрал 8 очков из 10-ти возможных и поделил 1-7 места, но по коефициенту стал третьим.

Такой же показатель и 5-е место у киевлянина Кирилла Шевченко, который к тому же выиграл соревнования среди юношей до 18 лет.