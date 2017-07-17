Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий Кузубов занял 3 место на 37-м Open Villa de Benasque

Украинец набрал 8 очков из 10-ти возможных и поделил 1-7 места, но по коефициенту стал третьим

  • 17.07.2017 15:54
  • 62 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Ukrainian Chess. Юрий Кузубов
© Ukrainian Chess. Юрий Кузубов
Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов занял 3-е место на XXXVII Open Villa de Benasque. Кузубов набрал 8 очков из 10-ти возможных и поделил 1-7 места, но по коефициенту стал третьим. 
 
Такой же показатель и 5-е место у киевлянина Кирилла Шевченко, который к тому же выиграл соревнования среди юношей до 18 лет.

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.