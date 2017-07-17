Гольфисткам запретили носить декольте, мини-юбки и леггинсы

LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа) ввела новый дресс-код для гольфисток, который запрещает им одевать форму с глубоким вырезом на груди, короткие юбки и леггинсы.

«Новая форма одежды поможет гольфисткам презентовать себя более профессионально и создаст более позитивный образ нашей игре», - сообщила Хизер Дейли-Донофрио.