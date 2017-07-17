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Гольфисткам запретили носить декольте, мини-юбки и леггинсы

LPGA ввела новый дресс-код для гольфисток

  • 17.07.2017 16:28
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Getty Images
© Getty Images
LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа) ввела новый дресс-код для гольфисток, который запрещает им одевать форму с глубоким вырезом на груди, короткие юбки и леггинсы.
 
«Новая форма одежды поможет гольфисткам презентовать себя более профессионально и создаст более позитивный образ нашей игре», - сообщила Хизер Дейли-Донофрио.

Источник — The Guardian

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