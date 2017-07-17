Гольфисткам запретили носить декольте, мини-юбки и леггинсы

LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа) ввела новый дресс-код для гольфисток, который запрещает им одевать форму с глубоким вырезом на груди, короткие юбки и леггинсы.
«Новая форма одежды поможет гольфисткам презентовать себя более профессионально и создаст более позитивный образ нашей игре», - сообщила Хизер Дейли-Донофрио.
Источник — The Guardian
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.