Анна ВОЛОШИНА: «Попасть на подиум – огромное достижение для нас»

Анна Волошина в воскресенье завоевала шестую награду на чемпионатах мира. Украинка, в Будапеште выступавшая с Елизаветой Яхно, стала бронзовым призером в технической программе в соревнованиях дуэтов . Украинки смогли опередить китаянок и японок, уступив только фавориткам – россиянкам и китаянкам.

«Меня переполняли эмоции, когда объявили счет. На самом деле, я всегда очень эмоционально реагирую, когда получается хорошо выступить, особенно когда удается взять медаль на чемпионате мира. Более того, в этот раз я выступаю с новой партнершей – Елизаветой Яхно, которая брала золото на молодежном ЧМ. Поэтому попасть на подиум – огромное достижение для нас», - рассказала Волошина.