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Долгов и Горшковозов показали третий результат в квалификации ЧМ

Украинцы вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште

  • 17.07.2017 18:02
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Getty Images
© Getty Images
Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов, выступающие в прыжках в воду с 10-метровой вышки, вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
 
В квалификации украинский дуэт показал третий результат - 419.01 и пропустил на первые две строчки только победителя Олимпийских игр-2016 - китайца Айшен Чен с новым партнером Янь Хао (466.44), а также бронзовых призеров Олимпиады в Рио - британцев Томаса Дэйли и Даниэля Гудфеллоу (433.14).

Источник — Sport.ua

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