Долгов и Горшковозов показали третий результат в квалификации ЧМ

Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов, выступающие в прыжках в воду с 10-метровой вышки, вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

В квалификации украинский дуэт показал третий результат - 419.01 и пропустил на первые две строчки только победителя Олимпийских игр-2016 - китайца Айшен Чен с новым партнером Янь Хао (466.44), а также бронзовых призеров Олимпиады в Рио - британцев Томаса Дэйли и Даниэля Гудфеллоу (433.14).