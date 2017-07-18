В Одессе состоится турнир на выносливость Гонка нации

4-5 августа в Одесской области состоятся очередные соревнования на выносливость «Гонка нации». Впечатляющие состязания с препятствиями пройдут в живописной локации под названием «Город у Моря Черноморская Ривьера» — на Южной дороге в селе Фонтанка.

Предстоящие соревнования будут разбиты на два дня из-за наличия ночной гонки, которая состоится 4 августа. Она включает в себя трассу протяженностью 3 км и полосу препятствий из 10 преград.





5 августа состоится ЗАБЕГ ВОЛИ (10 км и 25 препятствий), а также ЗАБЕГ СИЛЫ (5 км и 20 препятствий).

Соревнования проходят в трех категориях: ELITE, STANDARD и TEAM.

Забег «ELITE» - участвуют наиболее подготовленные участники, профессиональные и полупрофессиональные спортсмены.

Забег «STANDART» - для участников со средним и начальным уровнем подготовки.

Забег «TEAM» - командный забег. В формате TEAM финиш засчитывается по последнему участнику команды.

«В этот раз мы ожидаем более тысячи участников. В отличие от предыдущих забегов, одесская гонка будет отличаться массой новых препятствий и новыми локациями. Ее главная особенность – наличие моря. Также будут перепады высот. Я жду успешного старта, чтобы все хорошо прошло, а участники остались довольны и получили массу новых впечатлений. Организаторы сделают все в лучшем виде, максимально качественно. На финише хочется видеть довольные лица участников», — заявил организатор «Гонки Нации» Юрий Подлесный.