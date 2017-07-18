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ZTR, Шахтер, ЗНТУ-ЗАС и Галичанка узнали соперников по еврокубкам

Итоги жеребьевки Кубка ЕГФ и Кубка вызова в Вене

  • 18.07.2017 19:18
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Getty Images
© Getty Images
Украинские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке ЕГФ и Кубке вызова по итогам жеребьевки в Вене.
 
В первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ серебряный призер чемпионата Украины ZTR (Запорожье) встретится с «Криенс-Люцерном» (Швейцария). Во втором квалификационном раунде Кубка вызова «Шахтер» (Мариуполь) сыграет против люксембургского «Керьенга». ГК ЗНТУ-ЗАС (Запорожье), стартующий с третьего квалификационного раунда, сыграет против победителя матча между турецкой «Тасовой» и черногорским «Мойковацом».
 
Единственный женский украинский клуб в еврокубках - львовская «Галичанка» - в первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ сыграет против «Морренгофа», который представляет Нидерланды.
 
Кубок ЕГФ. Мужчины
Первый квалификационный раунд
ZTR (Запорожье, Украина) - «Криенс-Люцерн» (Швейцария)
2/3 сентября - 9/10 сентября
 
Кубок вызова. Мужчины
Второй квалификационный раунд
«Керьенг» (Люксембург) - «Шахтер-ШВСМ» (Мариуполь, Украина)
7/8 октября - 14/15 октября
 
Кубок вызова. Мужчины
Третий квалификационный раунд
ЗНТУ-ЗАС (Запорожье, Украина) - победитель пары «Тасова» (Турция)/«Мойковац» (Черногория)
18/19 ноября - 25/26 ноября
 
Кубок ЕГФ. Женщины
Первый квалификационный раунд
«Галичанка» (Украина, Львов) - «Морренгоф» (Нидерланды)
9/10 октября - 16/17 октября 

Источник — Sport.ua

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