ZTR, Шахтер, ЗНТУ-ЗАС и Галичанка узнали соперников по еврокубкам

Украинские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке ЕГФ и Кубке вызова по итогам жеребьевки в Вене.

В первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ серебряный призер чемпионата Украины ZTR (Запорожье) встретится с «Криенс-Люцерном» (Швейцария). Во втором квалификационном раунде Кубка вызова «Шахтер» (Мариуполь) сыграет против люксембургского «Керьенга». ГК ЗНТУ-ЗАС (Запорожье), стартующий с третьего квалификационного раунда, сыграет против победителя матча между турецкой «Тасовой» и черногорским «Мойковацом».

Единственный женский украинский клуб в еврокубках - львовская «Галичанка» - в первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ сыграет против «Морренгофа», который представляет Нидерланды.

Кубок ЕГФ. Мужчины

Первый квалификационный раунд

ZTR (Запорожье, Украина) - «Криенс-Люцерн» (Швейцария)

2/3 сентября - 9/10 сентября

Кубок вызова. Мужчины

Второй квалификационный раунд

«Керьенг» (Люксембург) - «Шахтер-ШВСМ» (Мариуполь, Украина)

7/8 октября - 14/15 октября

Кубок вызова. Мужчины

Третий квалификационный раунд

ЗНТУ-ЗАС (Запорожье, Украина) - победитель пары «Тасова» (Турция)/«Мойковац» (Черногория)

18/19 ноября - 25/26 ноября

Кубок ЕГФ. Женщины

Первый квалификационный раунд

«Галичанка» (Украина, Львов) - «Морренгоф» (Нидерланды)

9/10 октября - 16/17 октября