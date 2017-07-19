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Українські фехтувальники розпочинають виступи на чемпіонаті світу

Світова першість у Лейпцигу триватиме до 26 липня

  • 19.07.2017 09:36
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Getty Images
© Getty Images

З 19 липня німецьке місто Лейпциг прийматиме найсильніших представників фехтування, які розіграють 12 комплектів нагород чемпіонату світу.

Традиційно на турнірі спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапирі та шаблі серед жінок та чоловіків.

Українці будуть представлені у всіх видах зброї, окрім жіночої рапіри.

Змагання триватимуть до 26 липня.

Склад української збірної

Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.

Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.

Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.

Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.

Источник — НОК Украины

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