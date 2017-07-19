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Волошина и Яхно заняли третье место в квалификации ЧМ в Будапеште

Украинки имеют хорошие шансы завоевать еще одну медаль на чемпионате мира по водным видам спорта

  • 19.07.2017 11:42
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sportarena.com. Анна Волошина и Елизавета Яхно
© sportarena.com. Анна Волошина и Елизавета Яхно
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште состоялась квалификация среди дуэтов в произвольной программе. Украинские синхронистки Анна Волошина и Елизавета Яхно пробились в финал, показав третий результат (92.8333). Украинки уступили только спортсменкам из Китая и России.
 
 
Финал в произвольной программе среди дуэтов состоится 20 июля.
 
Напомним, что ранее украинки выиграли «бронзу» в технической программе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, а в сольном финале технической программы Волошина завоевывала личную бронзовую награду.

Источник — Sport.ua

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