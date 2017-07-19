Волошина и Яхно заняли третье место в квалификации ЧМ в Будапеште

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В тиши трибун: Динамо начинает чемпионат с победы над Черноморцем 12:43 — Footbolboy Это часть борьбы Шахтера за чемпионство. Ну не могут они победить только действиями игроков на фу... 12:40 — Elblanko Це так подорослому, розносити срач на всю країну шубами й дамірами. Та у всіх рильце в пуху, всі ...

Шахтер увозит разгромную победу из Полтавы 12:34 — Footbolboy У меня нет нелюбви к ФК Шахтер, я не люблю подлость и жульничество. И любой, кто в борьбе за резу... 12:33 — kvlad200760 В сборной уже давно если не паритет по количеству игроков то больше игроков Шахтера чем Динамо,т...