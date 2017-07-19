Волошина и Яхно заняли третье место в квалификации ЧМ в Будапеште

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште состоялась квалификация среди дуэтов в произвольной программе. Украинские синхронистки Анна Волошина и Елизавета Яхно пробились в финал, показав третий результат (92.8333). Украинки уступили только спортсменкам из Китая и России.
Финал в произвольной программе среди дуэтов состоится 20 июля.
Напомним, что ранее украинки выиграли «бронзу» в технической программе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, а в сольном финале технической программы Волошина завоевывала личную бронзовую награду.
Источник — Sport.ua
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