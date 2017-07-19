Збірна України дізналась своїх суперників по відбору на ЧС-2019

На груповому етапі кваліфікації до чемпіонату світу-2019 чоловіча збірна України з гандболу зіграє проти збірних Румунії, Італії та Фарерських островів. Переможець групового турніру вийде до останнього етапу відбору – раунду плей-офф. Чемпіонат світу-2019 відбудеться з 10 по 27 січня в Німеччині та Данії.
Кваліфікаційний турнір пройде в 6 турів, що відбудуться у жовтні 2017 та січні 2018.
1 тур: 25/26 жовтня 2017
2 тур: 28/29 жовтня 2017
3 тур: 3/4 січня 2018
4 тур: 6/7 січня 2018
5 тур: 10/11 січня 2018
6 тур: 13/14 січня 2018
Матчі відбірного плей-офф пройдуть 8-10 та 12-14 червня 2018 року.
Склад кваліфікаційних груп став відомий під час жеребкування у Відні. Збірна України потрапила до третьої групи. Всього утворено шість. кваліфікаційних груп. Їх переможці вийдуть де плей-офф
Всього на чемпіонаті світу-2019 зіграють 24 збірних. 13 з них представлятимуть Європу.
Источник — Федерация гандбола Украины
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