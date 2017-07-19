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Юлия ЛЕВЧЕНКО: «На чемпионате мира хочу показать все, на что способна»

Украинка заверила, что на конкретный результат в Лондоне не рассчитывает, а едет за эмоциями

  • 19.07.2017 12:24
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Getty Images. Юлия Левченко
© Getty Images. Юлия Левченко
Триумфаторка молодежного чемпионата Европы Юлия Левченко заверила, что на какой-то конкретный результат на предстоящем чемпионате мира в Лондоне не рассчитывает, а едет за положительными эмоциями.
 
«Для меня это будет уже второй чемпионат мира. Был Пекин, но у меня не было норматива, он был 1,94 м, у меня было 1,92 м. Организаторы пригласили некоторых девушек на добор, чтобы была конкуренция, и нас пригласили. Я тогда, конечно, приехала, первые мои взрослые соревнования, еще и чемпионат мира сразу. Я тогда была в шоке, не готовилась к нему, поскольку не было норматива, поэтому, конечно, было сложно.
 
На этот раз я уже знаю своих соперниц, но еду получать удовольствие. Я понимаю, что еду соревноваться с сильнейшими девушками мира, приедут все, кто может во всех возрастных категориях. Это будет интересно, я еду получить эмоции, получить удовольствие. Я хочу выйти в сектор, сделать классные прыжки и показать все, на что способна. Я не рассчитываю на какой-то результат, поскольку иногда ты сам до конца не знаешь, на что способен и не ожидаешь от себя иногда каких-то показателей», - сообщила Левченко.
 
Напомним, что на чемпионата Европы U-23 в Бидгоще Юлия Левченко выиграла золотую награду в прыжках в высоту. Украинка с первой попытки взяла высоту 1.96 м и установила свой персонал бест.

Источник — Xsport

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