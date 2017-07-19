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Алена ШАМОТИНА: «Осознала, что выиграла, когда стояла на пьедестале»

Украинка поделилась эмоциями после завоеванной золотой награде на молодежном чемпионате Европы

  • 19.07.2017 14:06
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Getty Images. Алена Шамотина
© Getty Images. Алена Шамотина
Победительница молодежного чемпионата Европы в метании молота Алена Шамотина рассказала о непростых условиях, в которых ей все-таки удалось завоевать золотую медаль.
 
«Было очень волнительно, разные эмоции были, хотелось и плакать, и смеяться. Осознала, что выиграла только, когда уже стояла на пьедестале. Соревнования прошли, поднимается наш флаг, и тут я думаю: ну ничего себе! Я очень долго к этому шла. На прошлом чемпионате Европы я очень плохо выступила – была девятой. Я всегда тяжело отхожу после неудачных выступлений. Сюда я уже приезжала в роли лидера, думала, что нельзя проигрывать.
 
Во время соревнований начался дождь, из-за этого сразу же стало очень тяжело, потому что круг стал скользкий. Я первую попытку метнула на 65 метров – это очень мало. После того как начался дождь я вообще чуть не упала в секторе. Потом было 67 метров, думаю: мало, ну и ладно! А потом смотрю, что никто даже и близко к 67 метрам метнуть не может.
 
Я вообще думала, что за первое место будут соревноваться результаты 72-73 метра, а тут 67! Такую вот роль сыграла погода. Была у меня попытка на 69 метров, но ее не засчитали, потому что я вышла из круга. Будем теперь готовиться на чемпионат мира, там нужно показывать хороший результат, попадать в 12 лучших. Если попаду, то это уже будет хорошо», - рассказала Шамотина.

Источник — Xsport

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