Киевский "Healthgroup" - чемпион Украины по футнету 2017!

В суперфинале "Healthgroup" уже традиционно встретился с земляками из "Голосеево", и вполне заслуженно победил, 4-1.
По сетам:
Сингл 9-11;
Двойки 11-6, 11-8;
Тройки 11-7, 11-9.
Вот имена чемпионов: Иван Гром, Олег Усыченко, Дмитрий Масалев.
Состав "Голосеево": Юрий Машталир, Денис Виленкин, Андрей Малиновский.
Теперь, счет личных встреч в финальных матчах между лидерами украинского футнета сравнялся 2-2.
В матче за 3-е место черновицкий "Cosmosat" без проблем разобрался с дебютантом финальных туров, "Савранью" (Одесская обл.) 4-0.
"Бронзу" чемпионата завоевали: Игорь Мигалатюк, Сергей Гамаль, Александр Диденко.
Лучшим игроком финального тура был признан самый молодой участник соревнований Андрей Малиновский (Голосеево).
Игры финального тура прошли на кортах "Черноморец" (Одесса).
Федерация футнета Украины выражает огромную благодаорность клубу "Саврань" и Николаю Дужему лично, за организацию турнира и радушный прием. Отдельная благодарность Сергею Фенчуку (Черновцы). Спасибо!!!
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Автор — Денис Виленкин, Sport.ua
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