Чемпіонат України з важкої атлетики. День перший. LIVE

Впродовж 18-24 вересня 2017 року в манежі львівського Палацу спорту «Україна» (вул. Андрія Мельника, 18) відбувається чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок за участю понад 350 спортсменів.
Змагання кращих важкоатлетів національного рівня у різних вагових категоріях відбуватимуться щоденно 20-23.09 з 10 до 19 години, а в останній змагальний день 24.09 з 10 до 13 години.
Источник — Наживо ТВ
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i_love_gazprom, 20.09.2017 11:10 Не понимаю зачем Украине тяжелая атлетика? Зачем рвать жопу, если все равно на турнирах обсираются? Достаточно вспомнить последнюю олимпиаду, где были Укры? Правильно, в опе Но в этом есть несомненный плюс - всегда можно послушать, радостный для уха, скулеж фанатов тяжелой атлеткики Укров ну да! куда уж нам до ваших чемпионов по метанию коровяка. вяличие во всей красе - метнуть кусок говна засохшего куда подальше.
Я сожалею, что тебя метнули куда подальше
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