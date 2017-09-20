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Чемпіонат України з важкої атлетики. День перший. LIVE

Дивіться пряму трансляцію чемпіоната України з важкої атлетики

  • 20.09.2017 10:53
  • 136 просмотров
  • 2 комментария
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Чемпіонат України з важкої атлетики. День перший. LIVE



Впродовж 18-24 вересня 2017 року в манежі львівського Палацу спорту «Україна» (вул. Андрія Мельника, 18) відбувається чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок за участю понад 350 спортсменів. 

Змагання кращих важкоатлетів національного рівня у різних вагових категоріях відбуватимуться щоденно 20-23.09 з 10 до 19 години, а в останній змагальний день 24.09 з 10 до 13 години.

Источник — Наживо ТВ

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Комментарии
    prosyanuk
      prosyanuk, 20.09.2017 11:18
    +3
    i_love_gazprom, 20.09.2017 11:10
    Не понимаю зачем Украине тяжелая атлетика? Зачем рвать жопу, если все равно на турнирах обсираются? Достаточно вспомнить последнюю олимпиаду, где были Укры? Правильно, в опе Но в этом есть несомненный плюс - всегда можно послушать, радостный для уха, скулеж фанатов тяжелой атлеткики Укров
    ну да! куда уж нам до ваших чемпионов по метанию коровяка. вяличие во всей красе - метнуть кусок говна засохшего куда подальше.
    Ссылка
    prosyanuk
      prosyanuk, 20.09.2017 11:30
    +3
    i_love_gazprom, 20.09.2017 11:27
    prosyanuk, 20.09.2017 11:18
    i_love_gazprom, 20.09.2017 11:10 Не понимаю зачем Украине тяжелая атлетика? Зачем рвать жопу, если все равно на турнирах обсираются? Достаточно вспомнить последнюю олимпиаду, где были Укры? Правильно, в опе Но в этом есть несомненный плюс - всегда можно послушать, радостный для уха, скулеж фанатов тяжелой атлеткики Укров ну да! куда уж нам до ваших чемпионов по метанию коровяка. вяличие во всей красе - метнуть кусок говна засохшего куда подальше.

    Я сожалею, что тебя метнули куда подальше
    иди бояры хлебни да блинами с лопаты закуси, лаптестановец.
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