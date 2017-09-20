Затверджено національний легкоатлетичний календар-2018

Федерація легкої атлетики України затвердила проекти Календаря офіційних національних змагань на 2018 рік та зведеного календаря змагань ФЛАУ-2018.

Ознайомитися з Календарем-2018 можна тут. Дати проведення чемпіонату України у приміщенні та Кубку України у приміщенні будуть затвердженні після погодження процедури отримання віз на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія).