Украина против облегченного варианта смены спортивного гражданства

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, уже получившим гражданство РФ, выступать за Россию.

Бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Шевченко вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал в Санкт-Петербург из Донецка. Как ранее сообщила президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков - еще раньше. ВФЛА несколько месяцев назад обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.



«Этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета Федерации легкой атлетики Украины, и на нем было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства, — отметили в Федерации легкой атлетики. — Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства».



Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах». 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров — за 4.27,20.



23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате Санкт-Петербурга занял первое место, сумев преодолеть планку на высоте 5,10 м.