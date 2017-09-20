ФОТО ДНЯ. Борец Жан Беленюк в армейской форме

Украинский борец Жан Беленюк сфотографировался в армейской форме со знаками различия младшего лейтенанта.



«У нас тут картина имеется;) наверное какой-то литовский генерал)) ну а что за младший лейтенант, который не мечтает стать генералом!?))», — написал на своей странице в ФБ.







«Скромный шкаф младшего лейтенанта ЦСКА ВСУ;) А скромность украшает!»? — написал Беленюк.



