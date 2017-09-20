БАЛАХНИЧЕВ: «Все мощно придумано для того, чтобы навредить Бубке»

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал информацию о возможном участии Сергея Бубки в махинациях с выбором столицы Олимпийских Игр-2016.

«Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс.

Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка. Перевод средств был связан с расширением проведения «Звезд шеста», с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований», – сказал Балахничев.