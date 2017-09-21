Презентація реконструкції спорткомплексу Авангард. ВІДЕО LIVE!

21 вересня в Міністерстві молоді та спорту відбудеться презентація стратегічного плану розвитку спорткомлексу «Авангард».
Під час презентації буде представлений детальний, візуалізований архітектурний проект, який передбачає реконструкцію існуючої льодової арени та будівництво нового сучасного багатофункціонального спорткомплексу для хокею та інших видів спорту.
Источник — YouTube
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