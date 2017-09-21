Презентація реконструкції спорткомплексу Авангард. ВІДЕО LIVE!

что бросилось в глаза так это то, что его стали уж очень грубо бить по ногам, такими темпами трав...

Читайте внимательно эту утку- за короткое время 4-5 допинг-проб одна из которых дала положительны...

Так все швидко...не пройшло і року

Не хороша тенденція в Шахтарі. Але є позитив - в Бутка практика буде.