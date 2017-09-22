Відкритий чемпіонат України з алтимату відбудеться в Києві

Підходить до завершення черговий сезон алтимату в Україні, і вже найближчими вихідними 23-24 вересня в Києві пройде Відкритий чемпіонат України з алтимату (ВЧУ), на який з'їдуться 12 команд: 8 - чоловічих та 4 - жіночих, - що представляють Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одесу, Харків та, навіть, сусідню Білорусь. Вже традиційно, вирішальні ігри чемпіонату пройдуть на стадіоні ЦСКА (п-т Повітрофлотський, 2).

Чого чекати від цьогорічного ВЧУ?

По-перше, в чоловічому дивізіоні діючі чемпіони - київська команда “Нова” - вперше спробують відстояти звання чемпіонів. Конкуренцію їм складуть 7 інших команд. У тому числі інша київська команда - “Gigolo”, яка спробує повернути собі звання чемпіонів і виграти своє десяте чемпіонство.

По-друге, цього року чи не вперше з міст, у яких є більше однієї команди, а це - і Львів, і Івано-Франківськ, і Одеса, і Харків, - на вирішальний чемпіонат приїдуть збірні, які об’єднають найсильніших гравців тих міст. Це повинно позитивно вплинути на загальний рівень чемпіонату і підняти його.

По-третє, ВЧУ - найважливіший турнір сезону для українських клубів, тому важливо саме тут демонструвати свою найкращу гру і перемагати.

Тож запрошуємо усіх охочиш прийти в неділю 24 вересня на стадіон ЦСКА (п-т Повітрофлотський, 2) та стати свідками хай не зовсім звичного, але чудового спортивного дійства під назвою Відкритий чемпіонат України з алтимату.

Початок ігор:

фінал серед жінок - 14:00

фінал серед чоловіків - 15:30.

Також планується трансляція ігор у Facebook. Чекайте на посилання на сайт з трансляцією вже завтра.