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Давид Лаппартьен – новый президент Международного союза велосипедистов

Действующий президент набрал лишь 8 голосов из 45-ти

  • 22.09.2017 10:21
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velolive.com
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В Бергене, где сейчас проходит чемпионат мира по шоссейному велоспорту, сегодня, 21 сентября, состоялись выборы президента Международного союза велосипедистов (UCI), которым стал президент Европейского союза велосипедистов (UEC), 44-летний француз Давид Лаппартьен (David Lappartient).

На этом посту Лаппартьен будет работать следующие четыре года. 66-летний британец Брайан Куксон, занимавший этот пост с 2013 года, не смог переизбраться на второй срок, за него проголосовало лишь 8 делегатов. Давид Лаппартьен получил большинство голосов – 37 из 45.

Источник — Velolive.com

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