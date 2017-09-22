Давид Лаппартьен – новый президент Международного союза велосипедистов

В Бергене, где сейчас проходит чемпионат мира по шоссейному велоспорту, сегодня, 21 сентября, состоялись выборы президента Международного союза велосипедистов (UCI), которым стал президент Европейского союза велосипедистов (UEC), 44-летний француз Давид Лаппартьен (David Lappartient).
На этом посту Лаппартьен будет работать следующие четыре года. 66-летний британец Брайан Куксон, занимавший этот пост с 2013 года, не смог переизбраться на второй срок, за него проголосовало лишь 8 делегатов. Давид Лаппартьен получил большинство голосов – 37 из 45.
Источник — Velolive.com
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