ФЕЙЛ ДНЯ. Жданов и Олимпийский приняли украинского актера за Стейтема

Всемирно известный актер Джейсон Стейтем не был в Киеве и не снимался в рекламном ролике на НСК «Олимпийский», о чем ранее сообщил министр спорта Игорь Жданов и пресс-служба спортивной арены. На самом деле роль «Стейтема» играл украинский парень по имени Антон.
«Стейтем» и фанат. Фото - Facebook
Источник — Sport.ua
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Мне кажется, Жданову либо надо работать молча, либо вообще валить со своей должности. А Антон реально совсем не похож на Джейсона...
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