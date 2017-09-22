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ФЕЙЛ ДНЯ. Жданов и Олимпийский приняли украинского актера за Стейтема

Американский актер не прилетал в Киев

  • 22.09.2017 11:16
  • 908 просмотров
  • 4 комментария
Метки
facebook.com/nsc.olimpiyskiy
© facebook.com/nsc.olimpiyskiy

Всемирно известный актер Джейсон Стейтем не был в Киеве и не снимался в рекламном ролике на НСК «Олимпийский», о чем ранее сообщил министр спорта Игорь Жданов и пресс-служба спортивной арены. На самом деле роль «Стейтема» играл украинский парень по имени Антон.


«Стейтем» и фанат. Фото - Facebook

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alegofich
    alegofich, 22.09.2017 11:24
    +6
    Антон Стейтем
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    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 22.09.2017 11:43
    +5
    Учитывая то, что Жданов ни в спорте не разбирается, ни в украинских спортсменах, неудивительно, что он какого-то левого чувака принял за Стетхэма, который совершенно не похож на этого Антона (совсем другая фигура и совсем другой череп даже).
    Мне кажется, Жданову либо надо работать молча, либо вообще валить со своей должности. А Антон реально совсем не похож на Джейсона...
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    lempke
    online
    lempke, 22.09.2017 11:44
    +4
    Если второму одеть очки - будет два Стетхема!))
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    Van Didihl
      Van Didihl, 22.09.2017 12:11
    +2
    Жданову не мішало б передивитися фільми з Стетхемом))
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