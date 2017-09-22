Нові рекорди стронгменів

Фінал Кубка України – 2017 Федерація стронгмену України провела у Вінниці. Атлети змагалися у трьох вагових категоріях, а також у рамках турніру «Кубок AVD».

До 95 кг: характер Лук’яненка

У ваговій категорії до 95 кг напружена боротьба тривала до останньої вправи. Першу дисципліну – «Супер-йок» (320 кг на 20 м) виграв киянин Євген Настенко. Однак після двох наступних випробувань на першу позицію вийшов екс-вінничанин Богдан Лук’яненко, котрий зараз мешкає у столиці. Щоправда, непереконливий виступ Богдана у «Кантуванні колеса» (4-е місце), дозволив вискочити на перше місце молодому силачу з Мелітополя Олександру Скрипченку. Однак Лук’яненко зумів перемогти опонента в очній дуелі у вправі «Тяга Акселя» (210 кг за 60 секунд) – 10 тяг проти 9. При рівності очок у загальному заліку, до уваги береться число перемог в окремих вправах, а за цим показником Богдан Лук’яненко мав перевагу, тому саме він здобув Кубок України! Третє місце залишив за собою Настенко.







У категорії до 95 кг було встановлено два національних рекорди: вінничанин Сергій Грачов на радість місцевої публіки зумів зафіксувати вагу 140 кг у «Лог-ліфті на максимум» (його досягнення майже одразу повторив Богдан Лук’яненко), а у «Тязі Акселя» сумчанин Андрій Дмитрієв здійснив 11 підйомів.

До 110 кг: досвід Герасимова

Змагання у ваговій категорії до 110 кг розпочалися з яскравої перемоги Юрія Огоновського у «Супер-йоку»: львів’янин на 27 сотих перевершив рекорд України, побивши досягнення свого земляка Олега Пилип’яка. Огоновський промчав 20 метрів з вагою 360 кг на плечах за 8,71 секунди!

А от з другої дисципліни одну перемогу за іншою почав здобувати досвідчений богатир з Дніпра Віталій Герасимов. Він виграв 4 вправи поспіль, у двох з яких оновив національні рекорди! У «Таєр-фліпі» дніпрянин 6 разів перекинув 360-кілограмове колесо за 25,87 секунди, а у «Тязі Акселя» (230 кг) зробив 10 підйомів. Відчайдушно боровся з фаворитом господар турніру Євген Корчун: молодий атлет заслуговує на комплімент – у загальному заліку він поступився переможцеві зовсім небагато - 3,5 бали. Бронзову нагороду у цій ваговій категорії здобув Юрій Огоновський.

110+ : верховенство Кордіяки

У надваговій категорії не було конкурентів у Павла Кордіяки, який цього року здобув титул «Найсильнішого львів’янина року». Олексій Новиков, Сергій Пономарьов та Сергій Конюшок виступали у преміальному турнірі «Кубок AVD», а серед інших учасників фіналу у цій ваговій категорії не було атлетів, які могли би кинути Павлові виклик. Відтак вигравши усі 5 дисциплін, Кордіяка безапеляційно здобув Кубок. На підтвердження свого класу галичанин встановив рекорд України у «Тязі Акселя», 4 рази піднявши вагу 250 кг за 60 секунд.

Повний перелік рекордів України у стронгмені тут

Кубок AVD

Змагання у Вінниці завершував преміальний турнір, в якому стронгмени з найвищим рейтингом або ж з визнаним в українському богатирстві ім’ям, змагалися в окремих дисциплінах. У «Лог-ліфті на максимум» перемогу здобув львів’янин Олег Пилип’як, котрий зумів підняти колоду вагою 170 кг (рекорд України – 190 кг, належить Віталію Міхеєву). Олексій Новиков, який свого часу повторював досягнення Міхеєва, цього разу зупинився на 160 кг. Вочевидь, далося взнаки завершення сезону. Варто нагадати, що цього року Олекса вдруге здобув титул «Найсильніша людина країни» та виграв відбірний турнір GIANT LIVE за право виступати на турнірі WORLD STRONGEST MAN.

Кубок AVD. Вправа «Лог-ліфт на максимум»

1. Олег Пилип’як – 170 кг

2. Олексій Новиков – 160 кг

3. Віталій Герасимов – 150 кг

4-5. Сергій Конюшок, Павло Гайша – по 140 кг

6. Сергій Пономарьов – 130 кг

У вправ «Гантеля «Дамбл» Олексій Новиков розділив перше місце з Олегом Пилип’яком. Обоє штовхнули снаряд вагою 130 кг і обоє намагалися побити рекорд України, який належить Новикову і становить 136,5 кг. Однак 140-кілограмова гантеля не підкорилася ані киянину, ані львів’янину.

Кубок AVD «Гантеля «Дамбл» на максимум

1-2. Олексій Новиков, Олег Пилип’як – 130 кг

3. Віталій Герасимов – 120 кг

4. Сергій Пономарьов – 110 кг

5. Павло Кордіяка – 100 кг

6-8. Павло, Гайша, Михайло Гамбашидзе, Олександр Скрипченко – по 90 кг

Зате у заключній вправі – «Трак-пул» перевага найсильнішого українця не викликала жодних сумнівів. 8-тонну машину Олексій Новиков протягнув на дистанцію 20 метрів за 20,09 секунди – майже на 5 з воловиною секунд швидше за найближчого переслідувача – Сергія Пономарьова з Києва. Третє місце у цій вправі, як і у двох попередніх, взяв новоспечений тріумфатор Кубка України Віталій Герасимов.

Кубок AVD «Трак-пулл» (8 тон на 20 метрів).

1. Олексій Новиков – 20,09 сек.

2. Сергій Пономарьов – 25,54

3. Віталій Герасимов – 25,88

4. Олег Пилип’як – 25,91

5. Павло Гайша – 26,34

6. Сергій Конюшок – 26,84

Фіналу Кубка України підвив риску під внутрішніми змаганнями українських стронгменів. Однак попереду ще кілька міжнародних турнірів, а вже потім – підготовка до нового сезону, в якому нас усіх дуже інтригує повернення українця на найпрестижніший турнір світового стронгмену – WORLD STRONGEST MAN. Цього разу Україну представлятиме Олексій Новиков, тож будемо тримати кулаки за його дебют!

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ