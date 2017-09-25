Спортивный календарь на 25 сентября - 1 октября

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Мотор одержал вторую победу в Лиге чемпионов 09:50 — qweigor Я он не розумію: як команда може успішно виступати на міжнародній арені , коли в національному че...

На Евро-2017 определились 11 участников плей-офф из 12 09:29 — Владимир Владимирович Дальше проходят 3 команды, нам хватит выиграть и 3:2. 09:22 — vitaha33 Тобто якщо ми виграєм 3:0 або 3:1 в турції і так само росіянки в болгарок, то ми проходимо дальше...