Спортивный календарь на 25 сентября - 1 октября

22.09-01.10.2017. Волейбол, женщины. Чемпионат Европы (Азербайджан, Грузия).
24-26.09.2017. Баскетбол, мужчины. Квалификация Лиги чемпионов.
24.09-01.10.2017. Академическая гребля. Чемпионат мира (Сарасота-Брадентон, США).
25.09-01.10.2017. Теннис, WTA. Wuhan Open (Ухань, Китай). Tashkent Open (Ташкент, Узбекистан). АТР. Chengdu Open (Чэнду, Китай). Shenzhen Open (Шэньчжэнь, Китай).
26-27.09.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
26.09-01.10.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по слалому (По, Франция).
27-30.09.2017. Гандбол, женщины. Квалификация чемпионата Европы. Мужчины. Лига чемпионов.
28.09.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
29.09-01.10.2017. Хоккей с шайбой, мужчины. Континентальный кубок.
29.09-02.10.2017. Баскетбол, мужчины. Квалификация Лиги чемпионов.
30.09.2017. Легкая атлетика. Hengshui Lake International Marathon (Хэншуй, Китай). XXX Milla Internacional de Berango (Испания).
30.09.2017. Академическая гребля. Skiff Regatta (Клагенфурт, Австрия).
30.09.2017. Триатлон. Кубок мира (Вэйхай, Китай).
30.09-01.10.2017. Плавание. Кубок мира (Гонконг).
30.09-01.10.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Планица, Словения).
30.09-01.10.2017. Фехтование, шпага. Кубок мира (Манама, Бахрейн).
30.09-03.10.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Хинценбах, Австрия).
01.10.2017. Легкая атлетика. Cardiff University / Cardiff Half Marathon (Кардифф, Великобритания). Kosice Peace Marathon (Кошице, Словакия).
Источник — Sport.ua
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