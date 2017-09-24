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Збірна України вперше взяла участь у Іграх Нескорених в Канаді

Змагання для ветеранів із обмеженими фізичними можливостями стартували в Торонто

  • 24.09.2017 11:01
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president.gov.ua
© president.gov.ua

В Канаді розпочалися спортивні змагання ветеранів бойових дій Ігри Нескорених, в яких в цьому році вперше змагатиметься українська команда.

Церемонія відкриття пройшла в комплексі Air Canada Centre в Торонто, на урочистостях був присутній президент України Петро Порошенко.

На початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами. З привітанням також виступив Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Ігри Нескорених»  (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов`язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в «Іграх Нескорених», як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках АТО. Разом з Україною цього року в Іграх Нескорених також дебютує збірна Румунії.

15 українських спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе.

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