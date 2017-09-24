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Саган в третий раз подряд стал чемпионом мира в групповой велогонке

27-летний словак вписал свое имя в историю велоспорта

  • 24.09.2017 20:51
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velolive.com
© velolive.com

27-летний словацкий велогонщик Петер Саган стал чемпионом мира-2017 года в групповой гонке, войдя в историю, как первый велогонщик, выигравший этот титул три года подряд.

267,5 км дистанция просеяла многочисленный пелотон. Однако, атаки пытавшихся избежать группового спринта гонщиков оказались безрезультатными. Жулиан Алафилипп (Франция) и Джанни Москон (Италия) атаковали на финальном прохождении подъёма, однако, группа добрала их.

Петер Саган (Словакия) на финише в спринте опередил Александра Кристоффа (Норвегия), а Майкл Мэттьюс (Австралия) замкнул тройку призёров групповой гонки чемпионата мира-2017 в Бергене.

Результаты чемпионата мира-2017. Групповая гонка. Мужчины

Источник — Velolive.com

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