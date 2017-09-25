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Мотор одержал вторую победу в Лиге чемпионов

Украинский гандбольный клуб уверенно обыграл португальский «Спортинг»

  • 25.09.2017 07:36
  • 492 просмотров
  • 1 комментария
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ГК Мотор
© ГК Мотор

Украинский гандбольный клуб «Мотор» одолел португальский «Спортинг» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Запорожский клуб одержал уверенную победу над соперником – 23:31.

После двух сыгранных туров «Мотор» делит первое место в группе D с французским «Монпелье». Матч «Монпелье» — «Мотор» состоится 1 октября во Франции.

«Спортинг» – «Мотор» – 23:31 (11:15)

«Cпортинг»: Араухо (6), Никчевич (4), Копчо (3), Портела (2), Руесга Пасарин (2), Боргес (2), Карол Марцо (1), Таварес (1), Роха 1.

«Мотор»: Сорока (6), Козакевич (5), Малашинскас (4), Пуховски (3), Шельменко (3), Пачковски (3), Шевелев (3), Шинкель (3), Денисов (1).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    w111000w
      w111000w, 25.09.2017 07:58
    0
    Очень радует игра команды с новым тренером. Быстрое завершение атак и хорошая физ. Подготовка бросается в глаза сразу. Новый молодой тренер работает пока на отлично. Так держать! Но настоящая проверка сил будет в гостях во Франции. Удачи!
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