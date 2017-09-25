Мотор одержал вторую победу в Лиге чемпионов

Украинский гандбольный клуб «Мотор» одолел португальский «Спортинг» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Запорожский клуб одержал уверенную победу над соперником – 23:31.
После двух сыгранных туров «Мотор» делит первое место в группе D с французским «Монпелье». Матч «Монпелье» — «Мотор» состоится 1 октября во Франции.
«Спортинг» – «Мотор» – 23:31 (11:15)
«Cпортинг»: Араухо (6), Никчевич (4), Копчо (3), Портела (2), Руесга Пасарин (2), Боргес (2), Карол Марцо (1), Таварес (1), Роха 1.
«Мотор»: Сорока (6), Козакевич (5), Малашинскас (4), Пуховски (3), Шельменко (3), Пачковски (3), Шевелев (3), Шинкель (3), Денисов (1).
Источник — Sport.ua
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