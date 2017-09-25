Мотор одержал вторую победу в Лиге чемпионов

мало того что все удары в него летели , так он еще все перед собой отбивал

та он не отбивал - он лицо защищал

Смотрится прикольно, но нормальный вратарь на уровне условного рефлекса должен отбивать мяч куда ...

А чем битлонист хуже хоккеиста, как тренер по физ. подготовке?В биатлоне физуха стоит если не на ...

Карьеру в Сборной СРНА закончил после ЧемпЕврп!!! так что не кидайтесь калом! его в сборной Хорв...

Шо Вы все такое злые!!!??? Допингом даже могут посчитать лекарство,антибиотики. а то шо СРНА типо...

Говорят , вроде виагру ...