Львівське Динамо — володар Кубку України з водного поло

24 вересня 2017 року на відкритому водному майданчику басейну НСБ ЛВС МОУ у місті Львові уславлений львівський ватерпольний клуб «Динамо» у своєму найкращому складі гравців вчергове виборов Кубок України 2017-го року з водного поло серед чоловіків.

У цікавому фінальному поєдинку львівське «Динамо» впевнено перемогло збірну Харківської області з рахунком 11:5 (5:1, 3:1, 3:2, 0:1).

«Динамо» Львів – Збірна Харківщини – 11:5 (5:1, 3:1, 3:2, 0:1)

Голи: Лавришинець (2), Мартініч (3, 4, 5, 11, 19), Джура (8, 20), Мравік (9, 22, у більшості), Дядюра (15) – Євстратов (8, у більшості), Абрамов (14, 21, у більшості), Єрмаков (24, 32).

24 вересня. Початок – 11:30. Львів. Басейн СКА. Хмарно. +14°С. 350 глядачів.

СУДДІ: Сергій Гончаров (Дніпро), Георгій Махарадзе (Одеса).

«ДИНАМО» (Львів): 1. Денис Волончук, 13. Нестор Бабський – 2. Дмитро Лавришинець, 3. Юрій Мамєтьєв, 4. Максим Ратков, 5. Олександр Дядюра (капітан), 6. Роман Грищук, 7. Марко Мартініч, 8. Мартін Мравік, 9. Владислав Бабаєнко, 10. Костянтин Алєксєєв, 11. Орест Джура, 12. Максим Осика, 14. Антон Погасян, 15. Віталій Степанюк.

Тренери – Олексій Шведов, Ігор Зінкевич.

ЗБІРНА ХАРКІВЩИНИ: 1. Віталій Петров (капітан), 13. Олексій Келеберда – 2. Денис Гурцкая, 3. Артур Однолєтков, 4. Микита Апостол, 5. Артем Саліхов, 6. Олександр Єрмаков, 7. Олександр Абрамов, 8. Михайло Черпак, 9. Олександр Євстратов, 10. Микита Бажинов, 11. Єгор Івахно, 12. Євген Шмігель, 14. Владислав Орлов, 15. Денис Гусаков.

Тренери – Сергій Колточихін, Сергій Столяров.

ФОЛИ: Лавришинець (два), Мамєтьєв, Ратков, Грищук, Мравік (два), Погасян – Однолєтков, Абрамов, Євстратов, Івахно.

РЕАЛІЗАЦІЯ БІЛЬШОСТІ: один гол / чотири спроби – два голи / вісім спроб.