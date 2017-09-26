ФЛАУ запрещает бывшой украинской легкоатлетке выступать за Россию

Виктор Демидович, личный тренер бегуньи Анны Хрипуновой, заявил, что Федерация лёгкой атлетики Украины выступила против ускоренного предоставления российского спортивного гражданства его подопечной.
«Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии. Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны, по решению Федерации лёгкой атлетики Украины, Хрипунова не имеет права. Парадокс какой-то, и мы не знаем, что делать дальше.
Последний раз Анна выступала за сборную Украины на чемпионате Европы по кроссу, который проходил в декабре 2013 года. С тех пор спортсменка не принимала участия ни в одном соревновании под эгидой ФЛАУ», — приводит слова Демидовича ТАСС.
Источник — ТАСС
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