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ФЛАУ запрещает бывшой украинской легкоатлетке выступать за Россию

Анна Хрипунова сменила гражданство в 2014-м году

  • 26.09.2017 19:29
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Виктор Демидович, личный тренер бегуньи Анны Хрипуновой, заявил, что Федерация лёгкой атлетики Украины выступила против ускоренного предоставления российского спортивного гражданства его подопечной.

«Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии. Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны, по решению Федерации лёгкой атлетики Украины, Хрипунова не имеет права. Парадокс какой-то, и мы не знаем, что делать дальше.

Последний раз Анна выступала за сборную Украины на чемпионате Европы по кроссу, который проходил в декабре 2013 года. С тех пор спортсменка не принимала участия ни в одном соревновании под эгидой ФЛАУ», — приводит слова Демидовича ТАСС.

Источник — ТАСС

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