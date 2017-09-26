Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Україна визначилась зі складом на чемпіонат світу з гімнастики

З 2 по 8 жовтня відбудеться в Монреалі відбудеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

  • 26.09.2017 20:50
  • 118 просмотров
  • 0 комментария
Метки
noc-ukr.org
© noc-ukr.org

З 2 по 8 жовтня відбудеться в Монреалі (Канада) відбудеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики.

Українська збірна на головному гімнастичному форумі Планети буде представлена 10 спортсменами: 6 чоловіками та 4 жінками.

Зокрема, честь нашої країни захищатимуть Олімпійський чемпіон і срібний призер Ігор в Ріо-де-Жанейро-2016 Олег Верняєв та бронзовий призер Лондона-2012 Ігор Радівілов.

Чоловіча команда:

Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк, Андрій Сенічкін, Олександр Петренко.

Жіноча команда:

Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Валерія Ярмоленко.

На чемпіонаті світу будуть розіграні медалі в 12 дисциплінах - особистому багатоборстві та на окремих снарядах.

2-4 жовтня відбудуться кваліфікаційні змагання, а 4-8 жовтня – фінали.

Источник — НОК Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.