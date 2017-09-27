Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юні українські шахісти невдало виступили на ЧМ в Монтевідео

Українці залишилися без медалей

  • 27.09.2017 13:20
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facebook.com/ukrainianchess
© facebook.com/ukrainianchess

Невдало виступили юні українські шахісти на чемпіонатах світу серед юнаків та дівчат до 14, 16 та 18 років, що фінішував в уругвайському Монтевідео.

Найкращий результат — 7 місце Софії Краснокутської у турнірі дівчат до 18 років. Вона гарно йшла дистанцією, мала 7 очок в 9-ти турах і претендувала на медалі, але програла дві заключні партії.

І зовсім розчарували хлопці: у категорії до 14 років Кирило Волотовський посів 28 місце, Михаїл Тобак — 38, а в категорії до 18 років Андранік Куцанян — 32.

Всі результати турніру тут.

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.