Юні українські шахісти невдало виступили на ЧМ в Монтевідео

Невдало виступили юні українські шахісти на чемпіонатах світу серед юнаків та дівчат до 14, 16 та 18 років, що фінішував в уругвайському Монтевідео.

Найкращий результат — 7 місце Софії Краснокутської у турнірі дівчат до 18 років. Вона гарно йшла дистанцією, мала 7 очок в 9-ти турах і претендувала на медалі, але програла дві заключні партії.

І зовсім розчарували хлопці: у категорії до 14 років Кирило Волотовський посів 28 місце, Михаїл Тобак — 38, а в категорії до 18 років Андранік Куцанян — 32.

Всі результати турніру тут.