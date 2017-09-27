Левон Аронян завоевал Кубок мира по шахматам

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал обладателем Кубка мира по шахматам, розыгрыш которого завершился в Тбилиси.
В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первые четыре партии финального матча завершились вничью, на тай-брейке Аронян выиграл первую партию белыми фигурами, а также вторую - черными.
Оба финалиста отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10-го по 28 марта 2018 года.
Кубок мира в Тбилиси с общим призовым фондом в 1,6 млн долларов проходил по нокаут-системе при 128 участниках. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играли по две партии, в случае ничьей проводился тай-брейк. В финале игрались четыре партии.
В четвертьфинале Аронян выбил из соревнований украинского гроссмейстера Василия Иванчука.
Источник — Newsru.com
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