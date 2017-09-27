Женская сборная Украины уступила Норвегии в матче отбора ЧЕ-2018

В первом туре отборочного раунда чемпионата Европы-2018 женская сборная Украина уступила Норвегии – 22:35.

Норвегия − Украина 35:22 (19:13)

В следующем матче отбора чемпионата Европы-2018 Украина встретится со сборной Хорватии, 1 октября в Сумах.

Путевки на ЧЕ, который пройдет во Франции, получат первые две команды из семи групп. Также на Евро попадут два лучших коллектива, занявших третье место (при этом матчи с последней командой учитываться не будут).