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Женская сборная Украины уступила Норвегии в матче отбора ЧЕ-2018

В следующем матче отбора чемпионата Европы-2018 Украина встретится со сборной Хорватии

  • 27.09.2017 23:44
  • 192 просмотров
  • 2 комментария
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В первом туре отборочного раунда чемпионата Европы-2018 женская сборная Украина уступила Норвегии – 22:35.
 
Норвегия − Украина 35:22 (19:13)
 
В следующем матче отбора чемпионата Европы-2018 Украина встретится со сборной Хорватии, 1 октября в Сумах.
 
Путевки на ЧЕ, который пройдет во Франции, получат первые две команды из семи групп. Также на Евро попадут два лучших коллектива, занявших третье место (при этом матчи с последней командой учитываться не будут).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    takvan123
    takvan123, 28.09.2017 00:18
    +2
    Печально,а когда-то женская сборная была гордостью Украины,Цыгица,Вергелюк,Яценко,и многие другие,классная сборная была,а теперь всё хуже и хуже,и так почти везде и всем.
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    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 28.09.2017 00:22
    0
    В одни ворота. А мы тут были не довольны выступлением баскетболистов и волейболисток. Для начала путь приучат участием, просто проходом на ЧЕ или ЧМ. Хотя-бы как футболисты в ЛЧ.
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