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Золота вершина Комбата

Український стронгмен, учасник АТО Олександр «Комбат» Писаренко став чемпіоном «Invictus Games»

  • 28.09.2017 07:43
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Золота вершина Комбата
46-річний Олександр Писаренко, котрий є капітаном збірної України на Іграх,  здобув «золото» на тренажері Concept2, на якому за одну хвилину подолав дистанцію у 389 метрів. До цього виду програми досвідченого миротворця  готував дворазовий чемпіон світу, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, який був поруч зі своїм вихованцем під час виступу і гаряче надихав його працювати на максимумі. 
 
 
Олександр Писаренко брав участь у миротворчих місіях у різних куточках світу, а коли війна прийшла на рідну землю, вирушив захищати Україну на Схід, ставши командиром батальйону «Січ». Три роки тому,  в уже зрілому віці, Писаренко   почав займатися стронгменом. Торік киянин брав участь у турнірі «Найсильніша людина України», а цього року працював на богатирських змаганнях вже як рефері.
 
Олександр Писаренко та Сергій Коюшок з Прицном Гаррі 
 
Всесвітні Ігри Нескорених Invictus Games засновані 2014 року Принцом Валійським Гаррі, участь в Іграх беруть поранені військовослужбовці та ветерани бойових дій. Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу, а також через АТО на Сході України.
 
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ

Источник — Sport.ua

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