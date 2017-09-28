Золота вершина Комбата

46-річний Олександр Писаренко, котрий є капітаном збірної України на Іграх, здобув «золото» на тренажері Concept2, на якому за одну хвилину подолав дистанцію у 389 метрів. До цього виду програми досвідченого миротворця готував дворазовий чемпіон світу, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, який був поруч зі своїм вихованцем під час виступу і гаряче надихав його працювати на максимумі.

Олександр Писаренко брав участь у миротворчих місіях у різних куточках світу, а коли війна прийшла на рідну землю, вирушив захищати Україну на Схід, ставши командиром батальйону «Січ». Три роки тому, в уже зрілому віці, Писаренко почав займатися стронгменом. Торік киянин брав участь у турнірі «Найсильніша людина України», а цього року працював на богатирських змаганнях вже як рефері.

Олександр Писаренко та Сергій Коюшок з Прицном Гаррі

Всесвітні Ігри Нескорених Invictus Games засновані 2014 року Принцом Валійським Гаррі, участь в Іграх беруть поранені військовослужбовці та ветерани бойових дій. Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу, а також через АТО на Сході України.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ