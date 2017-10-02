Спортивный календарь на 2-8 октября

29.09-02.10.2017. Баскетбол, мужчины. Квалификация Лиги чемпионов.
30.09-03.10.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Хинценбах, Австрия).
02-08.10.2017. Теннис, WTA. China Open (Пекин, Китай). АТР. China Open (Пекин, Китай). Japan Open (Токио, Япония).
04-05.10.2017. Плавание. Кубок мира (Доха, Катар).
04-05.10.2017. Футбол, женщины. Лига чемпионов.
04-08.10.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов.
04-08.10.2017. Настольный теннис. Polish Open (Ченстохова, Польша).
05-08.10.2017. Шорт-трек. Кубок мира (Дордрехт, Нидерланды).
05-11.10.2017. Футбол, мужчины. Отбор чемпионата мира.
06-08.10.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов. Мужчины. Кубок Вызова.
06-08.10.2017. Дзюдо. Гран-при (Ташкент, Узбекистан).
07.10.2017. Велошоссе, мужчины. Giro di Lombardia (Италия).
07-08.10.2017. Гандбол, мужчины. Квалификация Кубка ЕГФ.
07-08.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Сарасота, США).
08.10.2017. Легкая атлетика. Bournemouth Marathon (Борнмут, Великобритания). Bank of America Chicago Marathon (Чикаго, США). 20 Kilomètres de Paris (Париж, Франция).
08.10.2017. Триатлон. Кубок Европы (Мелилья, Испания).
08-14.10.2017. Велотрек. Чемпионат мира (Лос-Анджелес, США).
Источник — Sport.ua
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