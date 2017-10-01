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Мотор проиграл Монпелье в третьем туре Лиги чемпионов

Украинский клуб потерпел первое поражение в групповом турнире

  • 01.10.2017 20:15
  • 812 просмотров
  • 1 комментария
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ГК Мотор
© ГК Мотор

Украинский гандбольный клуб «Мотор» проиграл французскому «Монпелье» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Соперник запорожского клуба был сильнее в обеих таймах и заслуженно победил со счетом 28:20.

После двух сыгранных туров «Мотор» делит второе место в группе D с «Бешикташем». «Монпелье» с тремя победами возглавляет группу.

«Монпелье» – «Мотор» – 28:20 (18:13)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 01.10.2017 20:42
    +2
    Жіноча збірна України перемогла Хорватію 26-22!
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