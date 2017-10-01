Мотор проиграл Монпелье в третьем туре Лиги чемпионов

Украинский гандбольный клуб «Мотор» проиграл французскому «Монпелье» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Соперник запорожского клуба был сильнее в обеих таймах и заслуженно победил со счетом 28:20.
После двух сыгранных туров «Мотор» делит второе место в группе D с «Бешикташем». «Монпелье» с тремя победами возглавляет группу.
«Монпелье» – «Мотор» – 28:20 (18:13)
Источник — Sport.ua
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